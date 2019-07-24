Boşanma davası açacakları gün evliliklerine bir şans daha vermeye karar veren ünlü çift, sık sık mutluluk pozları veriyor. Dün 30 yaşına basan Burcu Kıratlı için Sinan Akçıl'dan özel bir kutlama mesajı geldi. Ünlü müzisyen, “Belki de en iyi, en süslü sözlerin benden çıkacağını düşünen milyonlar vardır. Ama ben burayı boş bırakıyorum....... Çünkü daha o kelimeler icat edilmedi, sözlüğe girmedi. 23 Temmuz. Sıradan bir doğum gününden çok daha fazlası” mesajını yayınladı.