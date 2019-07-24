'O kelimeler icat edilmedi'

  • Bist 100
    102187
  • Dolar
    5,7343
  • Euro
    6,3884
  • Altın
    260,6420
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adana'da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu Adana'da 500 polisle sahte ve kaçak içki operasyonu
Şeyhin kaçan karısı ile ilgili flaş iddia! Gündeme bomba gibi düştü Şeyhin kaçan karısı ile ilgili flaş iddia! Gündeme bomba gibi düştü
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris'i bir de babası Stanley Johnson'dan dinleyin: Büyükbabası Kur'an-ı ezbere bilirdi İngiltere'nin yeni başbakanı Boris'i bir de babası Stanley Johnson'dan dinleyin: Büyükbabası Kur'an-ı ezbere bilirdi
Beşiktaş, Vidal'i kiralık olarak İstanbul'a getirmeyi planlıyor Beşiktaş, Vidal'i kiralık olarak İstanbul'a getirmeyi planlıyor
Canan Kaftancıoğlu'ndan PKK propagandasına destek Canan Kaftancıoğlu'ndan PKK propagandasına destek
Rusya, Güney Kore hava sahası ihlali nedeniyle geri adım attı Rusya, Güney Kore hava sahası ihlali nedeniyle geri adım attı
ÖTV’nin kalkması devlete yarayacak ÖTV’nin kalkması devlete yarayacak
İngiliz bilim insanı: Robotlar 80 yıl içinde dünyayı idare edecek İngiliz bilim insanı: Robotlar 80 yıl içinde dünyayı idare edecek
Başımıza bela mı deva mı? Başımıza bela mı deva mı?
ABD'nin savunma devi Raytheon, İngiltere'ye askeri uydu üretecek ABD'nin savunma devi Raytheon, İngiltere'ye askeri uydu üretecek
Trabzonspor'un Wilfried Bony ile yaptığı ücret pazarlığında sona gelindi Trabzonspor'un Wilfried Bony ile yaptığı ücret pazarlığında sona gelindi
Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu
İP'te 'Yenikapı Ruhu'na dönülmesine yönelik yapılan çağrı partiyi karıştırdı! İP'te 'Yenikapı Ruhu'na dönülmesine yönelik yapılan çağrı partiyi karıştırdı!
Çin'de heyelan: 11 ölü Çin'de heyelan: 11 ölü
Yunanistan'ın İsrail kararı başına bela oldu! Rusya'dan S-300 hamlesi Yunanistan'ın İsrail kararı başına bela oldu! Rusya'dan S-300 hamlesi
BAE Prensi'nden akılalmaz açıklama! Terörist dedi BAE Prensi'nden akılalmaz açıklama! Terörist dedi
Trabzonspor, yarın kampta 2. hazırlık maçında Hoffenheim ile karşılaşacak Trabzonspor, yarın kampta 2. hazırlık maçında Hoffenheim ile karşılaşacak
Adana'da metil alkol operasyonu: 3 ton 280 litre etil alkol ele geçirildi Adana'da metil alkol operasyonu: 3 ton 280 litre etil alkol ele geçirildi
Burç yorumlarınızda bugün neler var? 24 Temmuz günlük burç yorumları! Burç yorumlarınızda bugün neler var? 24 Temmuz günlük burç yorumları!
Havaalanlarında bekleyen uçaklar için düzenleme Havaalanlarında bekleyen uçaklar için düzenleme
Düzce'de 2 çocuğu arama çalışmaları tekrar başladı Düzce'de 2 çocuğu arama çalışmaları tekrar başladı
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Libyalı ve ABD'li yetkililerden 'Trablus'taki çatışmalar durmalı' vurgusu Libyalı ve ABD'li yetkililerden 'Trablus'taki çatışmalar durmalı' vurgusu
Ankara'da FETÖ operasyonu! 10 kişi hakkında gözaltı kararıAnkara'da FETÖ operasyonu! 10 kişi hakkında gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 10 kişi hakkında gözaltı kararıAnkara'da FETÖ operasyonu! 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:44:23

'O kelimeler icat edilmedi'

Geçtiğimiz sene sonunda sürpriz bir nikahla Hollanda’da dünyaevine giren Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, evliliklerindeki krizi atlattı.

Boşanma davası açacakları gün evliliklerine bir şans daha vermeye karar veren ünlü çift, sık sık mutluluk pozları veriyor. Dün 30 yaşına basan Burcu Kıratlı için Sinan Akçıl'dan özel bir kutlama mesajı geldi. Ünlü müzisyen, “Belki de en iyi, en süslü sözlerin benden çıkacağını düşünen milyonlar vardır. Ama ben burayı boş bırakıyorum....... Çünkü daha o kelimeler icat edilmedi, sözlüğe girmedi. 23 Temmuz. Sıradan bir doğum gününden çok daha fazlası” mesajını yayınladı.

Başkan Erdoğan'dan peş peşe çok sert mesajlar: Uzak durun!
Dünyanın takip ettiği krizde flaş gelişme! Geri adım attılar!
Saklambaç 24.07.2019 Gazete Jeff Bezos’a ait olduğu öne sürülen Flying Fox’ Bodrum'a vuruldu
Ankara'da acı olay! Genç damat düğününde öldürüldü
Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli olur? Şoför esnafına erken emeklilik...
Peş peşe gelen ölümlerin ardından Adana'da büyük operasyon
Planları deşifre oldu! Doğu Akdeniz'i işgal edecekler!
Avcı yeni "Visca"sını buldu! Beşiktaş bombayı patlatıyor!
İngiliz bilim insanı: Robotlar 80 yıl içinde dünyayı idare edecek
Ekonomide kritik gelişme... 6 ayda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Trump: AB ticarette bizi 'öldürüyor'
Devler Ligi’ne 3 yıldız
Kadınlar için emsal olacak karar! Çift maaş alacaklar
'Güçlenmemizi istemiyorlar'
Memur emeklisinin maaş farkı yarın hesapta
Özel güvenlik görevlisi aracında uğradı silahlı saldırıda öldü
Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'yi görüştü
Komşuda görülmemiş skandal: Korkutucu bilgilere ulaştık!
ABD'den İran'la ilgili bomba iddia!
Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ