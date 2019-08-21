O artık aşçı

Önceki gün Bebek’teki bir davete katılan Alkoçlar, yurtdışında aldığı aşçılık eğitiminin ardından babası Ender Alkoçlar’ın otel zincirinde işe başlağını söyledi. Sosyetik güzel, “Aşçılığı bitirdim. Otellerin menülerini ben yapıyorum. Şef ekibi ile birlikte son altı aydır” dedi. Uzun süredir birlikte olduğu Altuğ Leblebici ile ilişkilerini geçtiğimiz günlerden sonlandıran Aslışah Alkoçlar, yalnız olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Aslışah, “Yalnızlığa devam hayatımda biri yok böyle mutluyum” dedi. Muhabirlerin, “Hayatınızdaki insan nasıl olmalı?” sorusuna Aslışah Alkoçlar, “Babama aşığım babam gibi biri olmalı” dedi.