Nusr-et'in sahibi Nusret Gökçe, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen GFC 20 MMA etkinliğine katıldı. Nusret Gökçe, etkinlik esnasında RT Sport'a spor salonunda özel bir röporaj verdi. Sosyal medya hesabından sürekli spor yaptığı videoları paylaşan Gökçe, yemek şovları kadar fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. Kendisine bu konu üzerinden sorular sorulan Gökçe, dünyaca ünlü dövüşcülere meydan okumaktan çekinmedi. Fenomen Gökçe, Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov ile karşılaşabileceğini söyledi.

36 yaşındaki iş insanı, muhabirin, 'Şu an kiminle dövüşürsünüz?' sorusuna, "Conor McGregor ve Khabib Nurmagomedov olabilir" cevabını verdi.



Nusret Gökçe'nin çok konuşulacak röportajındaki sözleri şu şekilde:

Normalde kasabım ancak biliyorsunuz ki spora da oldukça meraklıyım. Her sabah erken uyanıyorum ve ilk iş spor yapıyorum. Ardından tüm gün çalışıyorum. Bir sporcu için egzersiz kadar beslenme de çok önemli. Conor McGregor ya da Khabib Nurmagomedov ile dövüşebilirim. Herkesle dövüşebilirim. Ben hazırım. Onlara çok saygı duyuyorum. Bir gün olur da davet edilirsem, dövüşe hazırım.

İngiliz basını, Nusret Gökçe'nin bu meydan okumasının yakın gelecekte yaşanma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.