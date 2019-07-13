Eski sevgilisinin Didem Soydan'la aşk yaşamaya başlamasıyla ikinci kez şoke olan ünlü şarkıcının tadı yok. Sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımına bir takipçi ‘Nemrut kadın’ yazınca Derici de keyifsiz olduğunu ima eden şu yanıtı verdi: “Nursuz ve tatsız kadın.” Derici’nin bu tatsızlığında Lider Şahin’in etkisinin olduğu düşünüldü.