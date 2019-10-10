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10 Ekim 2019 Perşembe 10:18:01 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:30:17

Nurgül Yeşilçay: 'Yaz gelini olacağım'

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile tiyatro projeleri için Bebek Hotel'de buluştu. Gazetecilerle sohbet eden Yeşilçay, 2018'den beri birlikte olduğu Necati Kocabay ile ne zaman evleneceğini açıkladı.

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Oktay Kaynarca ile Bebek Hotel’de buluşup tiyatro projesi için sohbet ettiler. Necati Kocabay ile 2018’de beri aşk yaşayan oyuncu, “Düğün ne zaman?” sorusuna;

'SOĞUĞU HİÇ SEVMİYORUM'

“Kış aylarını ve soğuğu hiç sevmiyorum. Yazın evleneceğiz” yanıtını verdi.

Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay’a kendi yazdığı şarkıyla evlilik teklif etmişti.

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