Nurgül Yeşilçay: 'Yaz gelini olacağım'

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Oktay Kaynarca ile Bebek Hotel’de buluşup tiyatro projesi için sohbet ettiler. Necati Kocabay ile 2018’de beri aşk yaşayan oyuncu, “Düğün ne zaman?” sorusuna;

'SOĞUĞU HİÇ SEVMİYORUM'

“Kış aylarını ve soğuğu hiç sevmiyorum. Yazın evleneceğiz” yanıtını verdi.

Necati Kocabay, Nurgül Yeşilçay’a kendi yazdığı şarkıyla evlilik teklif etmişti.