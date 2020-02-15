15 Şubat 2020 Cumartesi 15:08:49 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 15:15:17
Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'nın tiyatro projesi iptal
Nurgül Yeşilçay, Oktay Kaynarca ile birlikte Ateşli Aşkların En Sonuncusu’ adlı komedi oyununda oynayacaktı.
Ocak ayında sahnelenmesi beklenen oyunun, iptal olduğu öğrenildi. Etiler’de objektiflere yansıyan Yeşilçay, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin çekimlerinden ötürü Oktay’ın yoğun olduğunu söyleyip projenin iptal edildiğini belirtti. Uzun süredir yaptığı yağlı boya tabloları için sergi açacağını söyleyen Yeşilçay “Çok heyecanlıyım. Orada bol bol konuşuruz“ dedi.
- Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'nın tiyatro projesi iptal
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