Nurgül Yeşilçay’dan olay poz! 43 yaşındaki oyuncu fiziği ile büyüledi!

Yapımcılığını sevgilisi Necati Kocabay'ın üstlendiği 'Mahalleden Arkadaşlar' filminin çekimlerini tamamlayan Nurgül Yeşilçay, Göcek'te yorgunluk atıyor.

Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necati Kocabay'ın yapımcılığını üstlendiği 'Mahalleden Arkadaşlar' filminin çekimlerini tamamladı.

Yorgunluk atmak için de Göcek'e gitti. Tatil yaptığı otelin çimlerine uzanan Nurgül Yeşilçay formda vücuduyla dikkat çekti.