19 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 01:29:56
'Nurgül söylerse doğru söyler'
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Necati Kocabay’la önceki gece eğlence turuna çıktı.
Beyoğlu Asmalımescit’e giden çifte kumrular, birlikteliklerinin yolunda gittiğini söyledi. Necati Kocabay’a Yeşilçay’ın yurtdışında evlenmek istediğini açıklaması sorulduğunda “Olabilir arkadaşlar Nurgül hanım söylediyse doğru söylemiştir” yanıtını verdi.
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