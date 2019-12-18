Nur Gümüşdoğrayan: Çocuk yaptım, sıra kariyerde

Güzel anne 2014 yılında Swarp İbrahimoğlu ile evlilik sonrası ara verdiği oyunculuk ve modellik mesleğine geri dönmeye hazırlandığını söyledi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürdüren Gümüşdoğrayan, “Çocukları yaptım, sıra kariyerde. Yakın zamanda mesleğime dönüş yapacağım. Çok güzel bir projeyle ortaya çıkacağım” dedi.