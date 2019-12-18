18 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 23:19:08
Nur Gümüşdoğrayan: Çocuk yaptım, sıra kariyerde
2004 yılı Türkiye güzeli model Nur Gümüşdoğrayan, önceki gün kızı Leyla ile birlikte Nişantaşı'nda alışveriş turunda objektiflere yansıdı.
Güzel anne 2014 yılında Swarp İbrahimoğlu ile evlilik sonrası ara verdiği oyunculuk ve modellik mesleğine geri dönmeye hazırlandığını söyledi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte mutlu bir yaşam sürdüren Gümüşdoğrayan, “Çocukları yaptım, sıra kariyerde. Yakın zamanda mesleğime dönüş yapacağım. Çok güzel bir projeyle ortaya çıkacağım” dedi.
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