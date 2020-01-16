16 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 22:18:13
Nur Fettahoğlu'ndan iddialı dönüş
Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Nur Fettahoğlu Babil dizisinde Eda karakterile dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Yarın ilk bölümü yayınlanacak olan Babil'deki rolünü anlatan Fettahoğlu, “Eda ailesine bağlı, kocasına âşık, oğlu için her şeyi göze alabilecek bir kadın. Tutkuları olan ve hayatını sürekli kontrol altında tutmaya çalışan biri. Öte yandan pragmatik ama kontrol elden gitmeye başlayınca da hırslarıyla ve korkularıyla savaşıyor” ifadelerini kullandı.
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