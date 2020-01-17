Nur Fettahoğlu kaç yaşında? merak ediliyor. Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu'nun da oyuncu kadrosunda yer aldığı Babil dizisi bu akşam başlıyor. İzleyiciler, oyuncular hakkında araştırma yapmaya başladı. Nur Fettahoğlu da merak edilen ve arama motorlarında araştırılan isimler arasında yer alıyor. İşte merakla araştırılan "Nur Fettahoğlu kimdir? Nur Fettahoğlu kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Nur Fettahoğlu beş çocuklu Karadenizli bir ailenin dördüncü çocuğu olarak 12.11.1980 Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Rize’lidir.

Babası Sinan Fettahoğlu, annesi Fatma Fettahoğlu’dur. SKY Türk'ün haber spikeri Selvinaz Fettahoğlu ablasıdır.

Doğumundan kısa bir süre sonra yurda geri dönen ailesiyle İstanbul'da yaşamaya başlayan Fettahoğlu, sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu.

Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra kariyerine Sky Turk'te borsa spikerliği yaparak devam etti.

Bu kısa sürecin ardından dizilere transfer olan Fettahoğlu, Benden Baba Olmaz ve Gönül Salıncağı'nda roller aldıktan sonra, Kanal D'nin büyük prodüksiyonu Aşk-ı Memnu'da Peyker rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

2 Ağustos 2008 tarihinde borsacı Murat Aysan'la dünyaevine girip Nur Aysan adını aldı.

7 Nisan 2011 tarihinde sesiz sedasız boşandılar.

2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan karakteriyle hayran kitlesini arttırmıştır.

Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı’nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay’ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin’in yaptığı “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.

Ayrıca Atasay, Luna, Dove gibi firmaların reklam filmlerinde oynamıştır.

Kurtlar Vadisi Filistin filminde de Necati Şaşmaz'la başrolü paylaştı.

2014 - 2015 yıllarında "Hayat Yolunda" adlı dizide Doç Dr. Şafak Günay karakterini canlandırırken; Engin Öztürk, Burak Yamantürk, İlker İnanoğlu, Sinem Öztürk, Seda Güven, Ediz Hun, İpek Karapınar ile beraber rol aldı. Şu an Filinta dizisinde Süreyya karakterine hayat verdi.

Nur Fettahoğlu, şimdilerde yeni dizi Babil'de İrfan’ın eşi rolüne can veriyor. Tutkulu, entrikacı, pragmatik, iyi bir anne, iyi dost, tehlikeli düşmanı canlandırıyor.

2013 yılında Levent Veziroğlu ile evlenip 2015 yılında boşanmıştır.