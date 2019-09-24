24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:45:08
Nostaljik buluşma
Semiha Yankı, İskender Doğan, Tüdanya, Hilal Özdemir geçtiğimiz akşam “Gazino Geceleri” programıyla Kalamış'ta bir araya geldi.
Semiha Yankı’nın “Bir Garip Yolcu”, “Duydum ki Unutmuşsun” gibi TSM şarkıları, Tüdanya’nın “Seni Sevmeyen Ölsün”, “Kara Sevda” gibi arabesk şarkılar söylediği gecede, türküler söyleyen Hilal Özdemir, “Hayde Gidelum” ile tüm salonu coşturdu. İzleyenler İskender Doğan’ı, “Kan ve Gül” isimli şarkısını söylemeden sahneden indirmedi. Gecenin finalini hep birlikte söyledikleri “Ağlama Değmez Hayat” isimli şarkıyla yaptılar.
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