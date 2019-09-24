Nostaljik buluşma

Semiha Yankı’nın “Bir Garip Yolcu”, “Duydum ki Unutmuşsun” gibi TSM şarkıları, Tüdanya’nın “Seni Sevmeyen Ölsün”, “Kara Sevda” gibi arabesk şarkılar söylediği gecede, türküler söyleyen Hilal Özdemir, “Hayde Gidelum” ile tüm salonu coşturdu. İzleyenler İskender Doğan’ı, “Kan ve Gül” isimli şarkısını söylemeden sahneden indirmedi. Gecenin finalini hep birlikte söyledikleri “Ağlama Değmez Hayat” isimli şarkıyla yaptılar.