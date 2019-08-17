17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 01:10:39
Nostalji yaşatacak
Ünlü oyuncu Alper Kul, 'Mahalleden Arkadaşlar' filmi için kamera karşısına geçti.
90’lı yılların baba figürünü canlandıracağı filmde Nurgül Yeşilçay’la başrolü paylaşacak olan Kul, filmde eşinin bileziklerini satarak at yarışında kaybeden Ekrem karakterine hayat verecek. İzleyenlere nostalji yaşatacak film hakkında konuşan Kul, “90’lar benim özlemle andığım, çocukluğum ve gençliğim demek. Filmde birçok konuyu bire bir yaşadım ve senaryonun gerçekliğine hayret ettim, hayran kaldım” dedi.
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