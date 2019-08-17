90’lı yılların baba figürünü canlandıracağı filmde Nurgül Yeşilçay’la başrolü paylaşacak olan Kul, filmde eşinin bileziklerini satarak at yarışında kaybeden Ekrem karakterine hayat verecek. İzleyenlere nostalji yaşatacak film hakkında konuşan Kul, “90’lar benim özlemle andığım, çocukluğum ve gençliğim demek. Filmde birçok konuyu bire bir yaşadım ve senaryonun gerçekliğine hayret ettim, hayran kaldım” dedi.