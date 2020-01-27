Niran Ünsal açıkladı: Özcan Deniz'e şarkı gönderdiğimde ayrılma aşamasındaydı

O dönem Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan ile sorunlar yaşadığını söyleyen Ünsal, “Şarkıyı Özcan’a gönderdim. 'İstanbullu Gelin' dizisinin son bölümünün montajındaymış. Bir de eşiyle (Feyza Aktan) ayrılık sürecindeymiş. Gönderdim ses soluk çıkmadı. Meğer o dönem kafası karışık olduğu için dinleyememiş. Dinler dinlemez aldı şarkıyı” dedi.