27 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:21:16
Niran Ünsal açıkladı: Özcan Deniz'e şarkı gönderdiğimde ayrılma aşamasındaydı
Niran Ünsal, Özcan Deniz’e yeni albümü için verdiği 'Allah Büyük’ şarkısının hikayesini anlattı.
O dönem Özcan Deniz’in eşi Feyza Aktan ile sorunlar yaşadığını söyleyen Ünsal, “Şarkıyı Özcan’a gönderdim. 'İstanbullu Gelin' dizisinin son bölümünün montajındaymış. Bir de eşiyle (Feyza Aktan) ayrılık sürecindeymiş. Gönderdim ses soluk çıkmadı. Meğer o dönem kafası karışık olduğu için dinleyememiş. Dinler dinlemez aldı şarkıyı” dedi.
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