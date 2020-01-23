23 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 13:23:06
Nilüfer'in kolu kanadı kırıldı
Biletleri günler öncesinden tükenen 15 Şubat’taki konseri domuz gribine yakalandığı için ertelemek zorunda kalan Nilüfer, taburcu olduktan sonra 1 ay evinde istirahat edeceğini söyledi.
Hayranlarına sosyal medyadan açıklama yapan ünlü sanatçı, konserinin 25 Nisan'a ertelendiğini duyurdu ve ekledi: "Biliyorum biletlerinizi aldınız hatta çok uzaklardan bile gelenleriniz var. Ama maalesef hayat sürprizlerle dolu… Neredeyse bütün hazırlıklarımızı bitirmek üzereyken yaşadığım bu şey kolumu kanadımı kırdı. 25 Nisan’da şarkılarımızı birlikte haykırmak en büyük dileğim.”
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