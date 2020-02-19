19 Şubat 2020 Çarşamba 13:17:11 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:19:51
Nilüfer: Tedavim devam ediyor
Bir süre kanser tedavisi gören ve sağlığına kavuşan, ardından domuz gribine yakalanan Nilüfer, sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kanser tedavisinin ardından bağışıklık sistemi zayıf olduğu için bir süre gözetim altında kalan Nilüfer, “Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Geçecek ama biraz daha tedavi, ihtimam ve dinlenme gerekiyor” dedi.
- Nilüfer: Tedavim devam ediyor
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