21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 19:44:17
Nilay Dorsa'ya tiyatro adeta terapi
Şarkıcı Nilay Dorsa, tiyatro sahnesinde de boy gösteriyor.
Boommerang isimli komedi tarzındaki tiyatro oyununda 7 ayrı karakterle izleyiciyle buluşan Nilay Dorsa, sahnede farklı karakterler canlandırmanın kendisine terapi gibi geldiğini ifade etti. Dorsa “Oyun sonrası ve sosyal medya üzerinden aldığım takdirler beni inanılmaz mutlu ediyor. Tiyatro salonlarının dolması ayrıca bir mutluluk, bazen oyun sırasında sahnedeyken atılan iltifat dolu laflar beni şımartıyor” dedi.
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