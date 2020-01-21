Nilay Dorsa'ya tiyatro adeta terapi

Boommerang isimli komedi tarzındaki tiyatro oyununda 7 ayrı karakterle izleyiciyle buluşan Nilay Dorsa, sahnede farklı karakterler canlandırmanın kendisine terapi gibi geldiğini ifade etti. Dorsa “Oyun sonrası ve sosyal medya üzerinden aldığım takdirler beni inanılmaz mutlu ediyor. Tiyatro salonlarının dolması ayrıca bir mutluluk, bazen oyun sırasında sahnedeyken atılan iltifat dolu laflar beni şımartıyor” dedi.