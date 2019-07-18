18 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 01:32:49
Nikah tamam sıra düğünde
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, geçtiğimiz ocak ayında Ece Dağıstan’la Milano’da evlendi.
3 yıllık birlikteliklerini nikahla taçlandıran ikili, Türkiye'de de düğün yapmaya karar verdi. 26 Temmuz’da düğün için tarih belirleyen çift, Alaçatı’da karar kıldı.
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