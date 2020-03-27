Nihat Doğan'dan zeka parıltısı: Kabe tavafa açılsın

Koronavirüsün toplu alanlarda bulaşma oranının çok yüksek olması nedeniyle, salgın riskini büyütmemek için hem dünyada, hem kutsal topraklarda, hem de ülkemizde ibadethaneler geçici süreyle kapatılmıştı.

Reklamın iyi kötüsü olmaz düşüncesiyle hareket eden ve linç kültürüyle beslenen Nihat Doğan, sivri çıkışlarıyla yine gündem olmaya çalıştı.

Adından söz ettirmek için akla mantığa aykırı bir çıkış yapan magazin ünlüsü Nihat Doğan, “Ey efendiler, Kabe neden yalnız! Neden öksüz! Tavaf neden durur ve buna bir Müslüman neden ses çıkarmaz anlamış değilim. Corona virüsü olmayan temiz 50-100 insan da mı bulamadılar tavaf yapacak? Yoksa virüsten ölümden korktuğumuz kadar Allah'tan mı korkmuyoruz?” sözlerini sarf etti.