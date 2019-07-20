NIcky'e niyet Jackson'a kısmet
Cesur sahne kıyafetleri ve müstehcen şarkı sözleriyle dikkat çeken ABD’li rapçi Nicki Minaj, Suudi Arabistan’da konser vereceğini duyurmuştu.
KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ
Ancak kadınların çarşaf giymek zorunda olduğu ülkede şarkıcının sahne alacak olmasına tepki yağınca Minaj, etkinliğini iptal etmişti. Organizatörler ünlü rapçinin boşluğunu Michael Jackson'ın kız kardeşi Janet Jackson’la doldurdu. Gecede 50 Cent ve Chris Brown, Tyga ve Liam Payne gibi isimler de sahne aldı. Minaj’ı görmek için konsere gelen binlerce Suudi hayran bilet ücretlerinin iade edilmesini istedi.
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