NIcky'e niyet Jackson'a kısmet

KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Ancak kadınların çarşaf giymek zorunda olduğu ülkede şarkıcının sahne alacak olmasına tepki yağınca Minaj, etkinliğini iptal etmişti. Organizatörler ünlü rapçinin boşluğunu Michael Jackson'ın kız kardeşi Janet Jackson’la doldurdu. Gecede 50 Cent ve Chris Brown, Tyga ve Liam Payne gibi isimler de sahne aldı. Minaj’ı görmek için konsere gelen binlerce Suudi hayran bilet ücretlerinin iade edilmesini istedi.