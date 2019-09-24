24 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:43:59
NewYork'ta müzik kampında
NewYork Fashion Week’te podyuma çıkan Ayşe Hatun Önal, yeni şarkısı için kampa girdi.
Güzel şarkıcı, lüks bir otelin 19. katında günlüğü 1500 dolar olan lüks odasının balkonunda yapılan çekimlerde bornozuyla poz verdi.
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