Nesrin Cavadzade, oyuncu Yiğit Kirazcı ile aşk yaşadığı haberlerini yalanladı

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı ve milyonlarca kişi tarafından beğenildiği için ikincisi çekilmeye başlanan Aşk Tesadüfleri Sever filminin, oyuncuları Nesrin Cavadzade ve Yiğit Kirazcı hakkında magazin dünyasını sallayan aşk iddiası ortaya atıldı. Cavadzade, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı.

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ İDDİASI



Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Aşk Tesadüfleri Sever filmindeki rol arkadaşı Yiğit Kirazcı ile sette başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü iddia edildi.

AŞK İDDİALARINI YALANLADI



Hakkında çıkan aşk haberlerini sosyal medya hesabından yalanlayan oyuncu, mini şortuyla verdiği pozları "Haberlere gülüyorum" notuyla paylaştı. Oyuncu aynı zamanda kalbinin boş olduğunu yazan haberin fotoğrafını paylaşarak "Doğru haber teşekkürler" dedi.