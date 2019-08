Neslişah Alkoçlar Engin Altan Düzyatan'a aşkını haykırdı

Neslişah Düzyatan, sosyal medya hesabından yazdığı satırlarla evlilik yıldönümlerini kutladı. İşte Düzyatan’ın o satırları:

“Benim canım sevgilim, en yakın arkadaşım, ruh eşim ne de güzel seninle bir hayat boyu yürümek, ne de güzel çoğalarak büyümek. Sen gülünce her şey güzel, her sey olması gerektiği gibi… Nice nice 5 yıllarımıza, her geçen gün büyüyen bir aşkla, heyecanla… Seni çok seviyorum”

ENGİN ALTAN DÜZYATAN DA BU ÖZEL GÜNE DAİR PAYLAŞIMDA BULUNDU

Engin Altan Düzyatan da tıpkı eşi Neslişah Düzyatan gibi sosyal medya hesabından evlilik yıldönümlerine dair satırlar paylaştı:

“Duyguların en özel yönü belki de, kelimelere döküldüğünde hissettirdiğinden daha az algıladığı yada kelimeleri süsleyerek gerçek hisse ulaşma arzusudur. Yaşadığımız, ve yaşayacağımız tüm duygularımızın, olduğu gibi hep katlanarak devam ettiği nice 5 yıllara sevgilim, hep birlikte”