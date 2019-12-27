27 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 01:06:40
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu otizmli çocuklara eğitim desteği
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin fanları, Manisa’da özel eğitim için sınıf açılmasına destek verdi.
Otizmli çocukların eğitimden en verimli şekilde yararlanmaları için Şehzadaler İlçesindeki Necatibey İlkokulu ve Turgutlu İlçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde birer sınıf, özel eğitim materyalleriyle donatıldı.
Kapıya isimleri asılan ünlü çift, fanlarının jesti karşısında büyük mutluluk yaşadı.
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