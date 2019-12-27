Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu otizmli çocuklara eğitim desteği

Otizmli çocukların eğitimden en verimli şekilde yararlanmaları için Şehzadaler İlçesindeki Necatibey İlkokulu ve Turgutlu İlçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde birer sınıf, özel eğitim materyalleriyle donatıldı.

Kapıya isimleri asılan ünlü çift, fanlarının jesti karşısında büyük mutluluk yaşadı.