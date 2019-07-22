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22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:18:14 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:33:38

Neslihan Atagül’e 'hamile misiniz?’ sorusu! Kadir Doğulu baba mı oluyor?

Nişantaşı’nda bir mekan çıkışı görüntülenen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti görenleri şaşırttı. Giyidiği bol kıyafetle görenleri şaşırtan Neslihan Atagül’e magazincilerden Hamile misiniz?’ sorusu geldi. Sorulara cevap vermeden mekandan hızla uzaklaşan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Neslihan Atagül hamile mi? Neslihan Atagül kaç yaşından? Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün akşam yemeğiyle ilgili merak ettiğiniz ayrıntılar haberimizde

St Regis Otel'in teras katındaki Spago'da yemek yiyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti magazincilerin aklına, ‘Neslihan Atagül hamile mi?’ sorusunu getirdi. Mekan çıkışı görüntülenen çift muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktılar. Kıyafeti ile dikkat çeken ünlü oyuncunun hamile olup olamadığı merak konusu oldu.

2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Nişantaşı’nda baş başa akşam yemeği yedi. Romantik geçen yemeğin sonunda mekandan çıkan Doğulu, hızla aracına giderek eşi Neslihan Atagül’e kapıyı açtı. Her hareketi çok konuşulan Kadir Doğulunun bu hareketi harkes tarafından takdir topladı.

Ayrıca Neslihan Atagül'ün bol kıyafet giymesi ''Acaba hamile mi?'' sorusunu akıllara getirdi. Çift bu konudaki soruyu cevaplamadı. Çiftin hamilelik sorularına yanıt vermemesi ise ‘Neslihan Atagül hamile olabilir’ değerlendirmesine neden oldu.

 

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR? NESLİHAN ATAGÜL KAÇ YAŞINDA?

Neslihan Atagül Doğulu (d. Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992, İstanbul), Türk oyuncu. 
 
Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir.2005 yılında Erberk Ajansa kayıt yaptırdıktan 2 ay sonra bir reklam filminde oynamıştır. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaktadır. 
 
Neslihan Atagül, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü. 
 
18 Kasım 2011 tarihinde Atv’de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül’ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan Hayat devam ediyor adı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır. 
 
2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde Neslihan Atagül performansıyla izleyenlerin beğenisini kazandı. Neslihan Atagül 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı, başrolerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı. 
 
2015 yılında senaryosunu Levent Kazak'in yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolü paylaşırken Zeynep Kankonde ve Wilma Elles gibi oyuncular da eşlik etmiştir. 
 
Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu da oynamıştır. 
 
2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi Madrid'de çekildi. 
 
25 Kasım 2015 tarihinde, 3 yıla yakındır beraber olduğu Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir. 
 
Filmografi 
2006 İlk Aşk Genç Bahar 
2011 Araf Zehra 
2015 Senden Bana Kalan Elif 
 
Televizyon 
2006 - 2010 Yaprak Dökümü Deniz 
2011 Canım Babam Pınar 
2011 - 2012 Hayat Devam Ediyor Şirin Bakırcı 
2013 - 2014 Fatih Harbiye Neriman 
2015-2017 Kara Sevda Nihan Sezin (Soydere)
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