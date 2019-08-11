Neslihan Atagül ağaçtan meyve topladı, konserve yaptı

Eşi Mustafa Avkıran ile uzun bir süredir karavan tatilinde olan Övül Avkıran, İstanbul'daki evinin bahçesini Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftine emanet etti. Avkıran çiftinin bahçesiyle ilgilenen Doğulu çifti, yetişen mahsulleri de toplamayı ihmal etmedi. Ağaca çıkıp erik ve dut toplayan Neslihan Atagül, ayrıca organik meyvelerle konserve yaptı.