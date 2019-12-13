13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 01:22:54
Nebahat Çehre'nin enerjisi bitmiyor
Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı.
Tek başına gittiği alışveriş merkezinde spor kıyafetler içerisinde son derece zinde görünen Çehre, 75 yaşına rağmen güzelliği ve keyifli tavırlarıyla görenlere “Yıllara meydan okuyor” dedirtti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Mazhar Alanson törende samimi bir itirafta bulundu!
- Tamer Karadağlı'dan flaş sözler: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini herhalde ben yiyeceğim
- Nevra Serezli, 11 yıl sonra tiyatro sahnesinde
- Esra Erol, Çemberimde Gül Oya dizisinin 28'inci bölümünde figüranlık yapmış
- Ivana Sert, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses şarkısı söyleyeceğini açıkladı