16 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 03:38:15
Nebahat Çehre: Türk sineması bitmez
Nebahat Çehre, önceki akşam arkadaşlarıyla Etiler’de yemekteydi.
Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, Türk sinemasıyla lgili sorulara, ''Türk sineması bitmez. Bana da çok teklif geliyor. Hem dizi hem film teklifleri, yeni projeler geliyor ama hepsini değerlendirmeye aldım'' diyerek oradan ayrıldı.
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