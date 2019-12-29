Nebahat Çehre beyazperdeye dönüyor 

İddiaya göre; kariyerindeki 13'üncü uzun metraj filmi olan romantik dram türündeki La Dea Fortuna, geçtiğimiz günlerde İtalya'da vizyona giren Ferzan Özpetek, bir sonraki film senaryosunu hayata geçirmek için şimdiden çalışmalara başladı. Özpetek'in, uzun yıllardır sinemadan uzak olan Nebahat Çehre'yi ikna edip, elindeki senaryoda Çehre'ye de yer vermek istediği öğrenildi.