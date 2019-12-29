29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 19:31:08
Nebahat Çehre beyazperdeye dönüyor
İtalya'da yaşayan Türk yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek'in usta oyuncu Nebahat Çehre'ye film teklifinde bulunduğu öğrenildi.
İddiaya göre; kariyerindeki 13'üncü uzun metraj filmi olan romantik dram türündeki La Dea Fortuna, geçtiğimiz günlerde İtalya'da vizyona giren Ferzan Özpetek, bir sonraki film senaryosunu hayata geçirmek için şimdiden çalışmalara başladı. Özpetek'in, uzun yıllardır sinemadan uzak olan Nebahat Çehre'yi ikna edip, elindeki senaryoda Çehre'ye de yer vermek istediği öğrenildi.
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