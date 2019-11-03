Ne yaptın kendine Aleyna?

Kadir Güneş ile yaşadığı aşkla uzun bir süredir magazin gündemini meşgul eden, yaptığı her hareketle adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki Aleyna Tilki, önceki akşam Kuruçeşme'deki kuaföründen çıkarken görüntülendi.

Saçlarının bir kısmını maviye boyattığı görülen şarkıcı, gazetecileri farkedince yüzünü gizlemeye çalıştı.

"MODUMDA DEĞİLİM"

Saçlarının bir kısmını maviye boyatan Tilki, yüzünü gizlemeye çalıştı. "Modumda değilim" diyen şarkıcı, sevgilisi Kadir Güneş'le ilgili soruları yanıtsız bıraktı...

Yeni imajıyla görüntülenmek istemeyen Tilki “Modumda değilim” dedi.

Muhabirlerin sevgilisi Kadir Güneş’le ilgili sorularınıda yanıtsız bırakan şarkıcı, koşar adımlarla lüks otomobiline bindi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aleyna Tilki, şeytan kostümlü pozlarını "Halloween'de Aleyna Tilki oldum" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Takipçileri Tilki'nin fotoğrafını, "Şahtın şahbaz oldun" şeklinde eleştiri yağmuruna tuttu.

Modacı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik'in düğününe birçok ünlü isim katılırken düğüne damga vuran isimler Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı oldu. İkilinin beraber dans ettiği anlar çok konuşuldu. Kıyılan nikahın ardından kendini piste atan Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın dansları sosyal medyada oldukça konuşuldu. "İkinizi de Acun sayesinde tanıyoruz" yorumları gelen Aleyna ve Şeyma'nın kıyafet tercihleri de oldukça eleştirildi.

Popun asi kızı, Gülnur Güneş-Yiğit Doğan Çelik düğününde, 35 bin 475 TL'lik Versace marka elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı. Aleyna Tilki'nin Gucci marka ayakkabısı 5 bin, Tory Burch marka kolyesi ise bin liraydı.

Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile düğünde sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. Uzun zamandır aralarında aşk olduğu iddia edilen Aleyna Tilki - Kadir Güneş ikilisi ilk kez aynı karede görüntülendi.

ALEYNA TİLKİ'NİN SEVGİLİSİ KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

2018 yılında aşk yaşamaya başladığı Ayberk Kalkavan tarafından Ocak ayında terk edilen Asena Atalay, vakit kaybetmeden modacı Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş'le ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda tekme tokat birbirlerine girmeleriyle gündeme gelmişti.

Aleyna Tilki ile Kadir Güneş'in 1 buçuk ay önce birlikte Paris'e gittikleri iddia edildi...