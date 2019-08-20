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20 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 09:15:53

Ne yapıyorsun Yaşar?

Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan, stresten uzak durması gereken hatta yanında yüksek sesle  konuşulması bile yasaklanan Seren Serengil terk edildi. Eşi Yaşar İpek’in 10 gündür eve gelmediğini söyleyen şarkıcı, 'Bana haksızlık ediliyor' dedi. 

Uzun süredir tüp bebek tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde hamilelik müjdesini veren Seren Serengil’in eşi Yaşar İpek’le ayrılık kararı aldığı iddia edildi. 15 ay önce evlenen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı ve olan fotoğraflarını sildi. Serengil, daha sonra Cemal Süreya’nın, “Dünyadaki en güçlü insanlar kimlerdir diye sorsalar; kendi başının çaresine bakmaya öğrenmiş kadınlardır derim” sözünü paylaştı. Bu paylaşım da iddiaları güçlendirdi. 

TAKİPÇİLERİYLE DERTLEŞTİ  

Bu gelişmeler sonrası Serengil sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle dertleşti. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına yorum yapan bir takipçisine, “Biraz yalnız kalmak istiyorum. Kitap okuyorum, film seyrediyorum. Konuşmak istemiyorum. Kendi sesimi de duymak istemiyorum” cevabını verdi. Diğer bir takipçisinin, “Eşinizle ilişkiniz nasıl?” sorusuna da cevap veren ünlü isim, “10 gündür eve gelmiyor, annesinde kalıyor. Bana haksızlık ediyor” diyerek Yaşar İpek’e sitem etti. 

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR YÜZÜNDEN 

Çiftin çok yakın bir arkadaşı kısa süre önce, ‘Şu sıralar Seren ile Yaşar arasında büyük bir kriz var. Seren hamile olduğu için çok hassas bir süreç geçiriyor. Kesin olarak ayrılacaklar diyemem. Halen aynı evde kalıyorlar ama konuşmuyorlar. Seren, Yaşar’a çok kızgın. Seren, eşinin çalıştığı insanlarla iş yapmasını istemediği için durum bu hale geldi. Genel olarak aralarında sorun yoktu ama başka insanlar yüzünden araları ciddi anlamda bozuk” ifadelerini kullanmıştı. 

AYAĞA BİLE KALKMAMASI GEREKİYOR

Çocuk sahibi olmak için uzun süre tüp bebek tedavisi gören ve üç kez düşük yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde dördüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu. Anne olmayı çok isteyen ve bu konuda fedakarlık yapmaktan kaçınmayan şarkıcının, doktorunun tavsiyesi üzerine bir buçuk ay tekerlekli sandalyeyle yaşayacağı öğrenilmişti. Zorlu bir dönemden geçen sunucuya yüksek sesli konuşmak dahil her türlü stres yaratacak şeyler yasaklanmıştı.

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