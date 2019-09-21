21 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 00:29:46
Ne yapacağını şaşırdı
Sosyal medya hesabı Instagram’da 10 milyon takipçi sayısına ulaşan Hadise, küvet pozuyla hayranlarını güldürdü.
Hadise, makyajlı haliyle verdiği küvet pozunun altına, “Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben” notunu düştü. Takipçiler, ‘Ne yapacağını şaşırdı”, “Restorana makyajsız, küvete makyajla giriyorsun” şeklinde yorumlarda bulundu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Cezaevinden izinli çıktı, eski eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı: 'Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma'