18 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 00:33:51
Ne varsa 90’larda var
Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici, önceki gece Antalya’da konser verdi. Konserinde seyircileriyle sohbet eden şarkıcı, son çıkardığı Mest Of’ albümünü için de konuştu.
İrem Derici, “Ne varsa 90’larda var” diyen şarkıcı, “Bu albüm için bütün sanatçılarla konuştum, ettim. Çoğu para istemedi, 5 kuruş bile. Sibel Alaş dedi ki 'Arkadaşlar, 10 yıldır 2 çocuk okutuyorum Diyarbakır'da, bir tek onlara minik bir ablalık yaparsan benden mutlusu olmaz' dedi. O yüzden yine ne varsa 90'ların sanatçılarında var. Biz böyle yalan yanlış kekere mekere gidiyoruz” sözleriyle günümüz popçularına da taş attı.
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