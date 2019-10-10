Ne ayak Serenay?

Güzel oyuncunun ayna önünde çekilmiş fotoğrafındaki ayakkabılarının büyüklüğü takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sarıkaya’ya, ‘O nasıl ayakkabı?’, ‘Kapalı pide gibi ayakkabın’, ‘Ayakkabı timsah ağzını mı anlatıyor’ şeklinde yorumlar geldi.