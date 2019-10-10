10 Ekim 2019 Perşembe 10:10:09 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:13:23
Ne ayak Serenay?
Bugünlerde Alice’ müzikaline yoğunlaşan oyuncu Serenay Sarıkaya, paylaştığı fotoğrafla olay oldu.
Güzel oyuncunun ayna önünde çekilmiş fotoğrafındaki ayakkabılarının büyüklüğü takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sarıkaya’ya, ‘O nasıl ayakkabı?’, ‘Kapalı pide gibi ayakkabın’, ‘Ayakkabı timsah ağzını mı anlatıyor’ şeklinde yorumlar geldi.
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