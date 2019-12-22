Nazlıcan Arkan kimdir, kaç yaşındaydı? Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti!

Nazlıcan Arkan kimdir? yoğun olarak araştırılıyor. Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan yaşama veda etti. Ünlü şarkıcı Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Haberi gören vatandaşlar Nazlıcan Arkan ile ilgili araştırmaya yapmaya başladı. Nazlıcan Arkan kimdir? sorusunun yanıtı ve Nazlıcan Arkan'ın cenazesi ile ilgili bilgiler haberimizde.

NAZLICAN ARKAN'IN CENAZESİ

25 yaşındaki Arkan’ın cenazesi bugün Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yaşam mücadelesi veren 25 yaşındaki Arkan’ın acı haberini, ünlü şarkıcı Instagram hesabından duyurdu.

“Kelimelerle tarif edilemeyecek bir acı yaşıyoruz” diyen Ceylan, yeğenini kaybettiğini belirtti.

NAZLICAN ARKAN KİMDİR?

Ceylan'ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumlu. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunu. Bir bankada görev yapan Nazlıcan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmişti. Bir dönem 'İşte Benim Stilim' yarışmasına da katılmıştı.

Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı. Yeğeninin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan ünlü türkücü, Nazlıcan için böyle dua istemişti:

"Allah'a çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan’ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında... Hepinizden dua bekliyorum biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah rabbim onu önce ablama sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık."