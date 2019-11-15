'Nazardan çekindiğimiz ortada'

Bir yaşındaki oğulları Hamza Arda'nın ardından ikinci kez anne baba olmaya hazırlanan çift, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Kapıda gazetecilerle karşılaşınca 'Ne soracağınızı biliyorum' diyerek kimseyi konuşturmayan milli futbolcu, “Hamilelik haberinin erken duyulması pek hoşumuza gitmedi açıkcası. Böyle durumlarda bir 2 ay geçer, öyle uygun olurdu. Yine de dua eden, tebrik eden herkese teşekkür ederiz ama nazardan çekindiğimiz ortadadır'' dedi.