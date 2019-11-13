Nazar korkusu

Dizide polis karakterini canlandıracak olan oyuncu, 'Polisler benim kahramanımdır. Aksiyon dersleri aldığım için bu rol bana çok uygun” dedi. Almanya'da bir sinema filminde başrol oynadığını, 18 Kasım’da da Californiya’da bir film çekimine gideceğini söyleyen Elles, 'Her şey yolunda gidiyor. Aman nazar değmesin' dedi.