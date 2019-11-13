13 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 10:18:49
Nazar korkusu
'Arka Sokaklar’ dizisine dahil olan Wilma Elles önceki gün Ataşehir'de bir mekan açılışına katıldı.
Dizide polis karakterini canlandıracak olan oyuncu, 'Polisler benim kahramanımdır. Aksiyon dersleri aldığım için bu rol bana çok uygun” dedi. Almanya'da bir sinema filminde başrol oynadığını, 18 Kasım’da da Californiya’da bir film çekimine gideceğini söyleyen Elles, 'Her şey yolunda gidiyor. Aman nazar değmesin' dedi.
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