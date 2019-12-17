Naz Elmas muradına erdi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekranlarda boy gösteren Naz Elmas, önceki akşam düzenlenen görkemli bir törenle evlendi. Sanat, spor ve cemiyet hayatından 550 kişinin katıldığı düğün töreninde, çiftin şahitliğini ise Bedrettin Dalan, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Güneştekin ve Ömer Cansever yaptı. Nikah sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çiftten Naz Elmas, “Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Film gibi bir kare vardı. Bizim bir araya gelme sebebimiz Galatasaraylılığımız. Erol’u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım” diyerek heyecanını paylaştı. Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden olan Erol Özmandıracı ise “Onu ilk gördüğümde evleneceğimizi anlamıştım. Naz’ın ailesi de sıkı Galatasaray taraftarı” şeklinde konuştu. Çift, balayı için Maldivler'e gidecek.

Çiftin şahitliğini ise Bedrettin Dalan, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Güneştekin ve Ömer Cansever yaptı.

Basın mensuplarına el ele poz verdiler.