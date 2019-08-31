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31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:22:59 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:05:15

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından inanılmaz sözler

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Türkan Öztürk'ten olan kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu efsane sporcunun bazı madalyaların kayıp olduğunu öne sürdü. Naim Süleymanoğlu’nun tereke davasında 13 madalyasının kayıp olduğu iddia edildi.

Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu öne süren Japon Sekai Mori, babalık davasını kazanınca milli haltercinin mirası diğer üç kızıyla birlikte dörde bölünmüştü. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Mori, bu kez babasının mirasından pay almak için üç kardeşine ‘terekenin tespiti’ davası açtı.

Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi’nde iki yıldır devam eden davada geçen ay ilginç bir gelişme yaşandı. Yapılan araştırmada Naim Süleymanoğlu’nun Ankara Pursaklar’da 14 ve 12.5 dönümlük iki tarlası, Yenimahalle’de 3 katlı binası, Manisa Demirci’de163 metrekarelik arsası, Antalya Muratpaşa’da bir dairesi ve Büyükçekmece Güzelce’de tripleks bir villası olduğu ortaya çıktı. Kızları Sezin ve Esin Süleymanoğlu da celse öncesi avukatları Aziz Demir aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede Süleymanoğlu’nun kazandığı tüm madalyaların mirasçılara teslimini talep etti. Merhumun 3 olimpiyat madalyasının erkek kardeşinde olduğunu anlatan avukat Aziz Demir, “Diğer Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu’ndan kazandığı 13 madalyanın ise nerede olduğu bilinmemektedir. Kayıp madalya, altın ya da plaketlerin araştırılmasını istiyoruz. Merhumun Büyükçekmece Güzelce’deki konutunda keşif yapılarak terekeye ilişkin aranan madalya ve diğer menkullerin araştırılması gerekmektedir” diye konuştu.

13 MADALYA KAYIP

Sezin ve Esin kardeşlerin avukatı Aziz Demir, mahkemeye dilekçe verip, sporcunun kazandığı tüm madalyaların kızlarına verilmesini talep etti. Süleymanoğlu'nun kazandığı 3 olimpiyat madalyasının kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nda olduğu, diğer Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'ndan kazandığı 13 madalyanın ise kayıp olduğu belirlendi. Süleymanoğlu'nun Büyükçekmece'deki evinde keşif yapılması istendi.

Duruşmada ifade veren Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da “Bende şu an 3 tane altın olimpiyat madalyası var. 23 Mayıs 2010’da ağabeyim Naim, bana bu madalyaları teslim etti. Madalyalar şu an yapım şirketindedir. Film çekimi devam etmektedir” dedi.

"3 OLİMPİYAT MADALYASI BENDE"

Muharrem Süleymanoğlu, mahkemeye ifade verdi. "3 olimpiyat madalyası bende. Ağabeyimin hayatını anlatan filmde kullanılması için yapım şirketine verdim. Diğer kayıp madalyaların nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

(AA)

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