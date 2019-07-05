05 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:27:08
'Naif bir boşanma'
Üç yıl önce evlenen oyuncu Akasya Asıltürkmen ile Serdar Özerman da boşanan ünlüler kervanına katıldı.
7 ay önce ayrı yaşamaya başlayan çift, geçtiğimiz hafta yollarını ayırdığını açıkladı. Güzel oyuncu yaptığı açıklamada “Çok güzel, naif bir boşanma oldu” şeklinde cümle kurdu.
39 yaşındaki oyuncu Akasya Asıltürkmen, 3 yıl önce kızı Pare'yi dünyaya getirmişti.
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