03 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 21:56:14
Nadide Sultan'dan bereket dileği
Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, Afyon'da sevenleriyle buluştu.
Payetleri özel iplik dokumalı olan gri elbisesiyle göz dolduran Nadide Sultan canlı performansı ile de büyük beğeni topladı. Sahneye çıkmadan önce “Tüm dünyaya Allah kalbindeki güzel günleri versin, geçen seneden çok daha güzel bir yıl olsun, evlat isteyenlere evlat, sağlık isteyenlere sağlık, para isteyenlere para, harika bir Türkiye olsun. Bol bereketli bir yıl olsun birbirimizi çok sevelim” diye konuştu.
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