02 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 22:25:34
Müzikal heyecanı
Alice müzikalinde performansıyla dikkat çeken oyuncu Enis Arıkan önceki gün İstinye'deydi.
Büyük beğeni toplayan ve kapalı gişe oynamaya devam eden Alice müzikalinin keyifle devam ettiğini dile getiren başarılı oyuncu “Bu aralar hayatım yolunda” dedi.
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