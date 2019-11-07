07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 23:23:03
"Müzik dünyası tıkanmış"
Türk pop ve rock müziğinin efsane isimlerinden Seyyal Taner, 7 yıl aradan sonra Aşıklar’ albümü için stüdyoya girdi.
Plak ve Ben etiketiyle raflardaki yerini alacak olan albümde, Kurtulan Ekspres, müzikleriyle Seyyal Taner’e eşlik etti. Usta şarkıcı, “Tıkanmış olan müzik dünyasında belki başka bir vizyon getiririz. Şimdi herkes türkü söylüyor. 40 sene evvel türküleri rock tarzında aranje ederek turnede söylüyordum. 70’lerin soundunu bugünün üslubuyla yaptık. Bugünkü 70’ler olsaydı ne olurun cevabı bu albümde” diye konuştu.
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