"Müzik dünyası tıkanmış"

Plak ve Ben etiketiyle raflardaki yerini alacak olan albümde, Kurtulan Ekspres, müzikleriyle Seyyal Taner’e eşlik etti. Usta şarkıcı, “Tıkanmış olan müzik dünyasında belki başka bir vizyon getiririz. Şimdi herkes türkü söylüyor. 40 sene evvel türküleri rock tarzında aranje ederek turnede söylüyordum. 70’lerin soundunu bugünün üslubuyla yaptık. Bugünkü 70’ler olsaydı ne olurun cevabı bu albümde” diye konuştu.