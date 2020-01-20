20 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 23:41:36
Müziğe dönüş
Müzik yapmaya ara vererek kariyerine beyazperdede devam eden Keremcem, albüm yaptı.
5 yılın ardından ‘Gitmişsin Çoktan’ şarkısıyla geri dönen Keremcem'in şarkısı Youtube’da sadece kendi kanalından yayımlandı. Müzik kariyerini tekrar hızlandıracağının sinyallerini Kimse Bilmez dizisindeki karavanında çektiği programıyla veren Keremcem şarkısı için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.
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