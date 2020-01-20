Müziğe dönüş

5 yılın ardından ‘Gitmişsin Çoktan’ şarkısıyla geri dönen Keremcem'in şarkısı Youtube’da sadece kendi kanalından yayımlandı. Müzik kariyerini tekrar hızlandıracağının sinyallerini Kimse Bilmez dizisindeki karavanında çektiği programıyla veren Keremcem şarkısı için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.