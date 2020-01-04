04 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 20:53:15
Mutsuz tatilciler Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç
Eylül ayında Burcu Esmersoy’dan boşanan Berk Suyabatmaz, 2020 yılına Miami’de sevgilisi Berrak Tüzünataç'la birlikte girdi.
Bir haftalık tatil sonrası ünlü ikili, önceki gün İstanbul’a döndü. İstanbul Havalimanı terminalinde ele ele yürüyen Tüzünataç ve Suyabatmaz, gazetecileri fark edince birbirinden uzaklaştı. Gerildikleri gözlenen ikili, soruları yanıtsız bıraktı.
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