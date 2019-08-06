Mutfağın da kraliçesi! Paylaşımına beğeni yağdı

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle bütün dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emilia Clarke, arkadaşlarına makarna yaptı. Güzel oyuncu paylaştığı bu fotoğrafın altına, “Evet, makarna yaptım. Makinesiz ve merdanesiz... Ve insanlara 'Merdaneye ihtiyacın var' sözlerinin aksini kanıtladım. Bir şişe ve 4 saatinizi vermeniz gerekiyor” notunu yazdı. Ünlü oyuncunun paylaşımı 15 saatte 1.7 milyon beğeni aldı.