Mütevazılık dersi

Mekandan koşarak çıkan Can Yaman, soruları yanıtsız bıraktı. Yaman'ın açıklamaları ve bu kaçışı sosyal medyada çok fazla eleştiri aldı.

Son dönemde popülerliği artan Can Yaman, kendisiyle aynı tarihlerde Madrid’de olan Kıvanç Tatlıtuğ için “Kıvanç abinin dizileri İspanya'ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten” demişti. Önceki akşam Bebek'te bir mekanda eğlenmeye giden Can Yaman, aynı yere Kıvanç Tatlıtuğ'un geleceğini duyunca ne yapacağını şaşırdı. Bir anda ayaklanıp kendini dışarı atan Can, arkadaşlarıyla vedalaşmadan oradan uzaklaştı. Koşar adımlarla çıkarken görüntülenen Yaman soruları da duymazlıktan geldi. 15 dakika sonra mekana Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer giriş yaptı.

'DEŞSENİZ BİLE KONUŞMAM'

Can Yaman’ın yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Tatlıtuğ “Beni gayet iyi tanıdığınızı düşünüyorum. Kendim dışında gelişen herhangi bir olaya yorum yapmadım, yine yapmayacağım” dedi. Muhabirlerin “Siz gelince Can Bey kaçtı, 'Mekanın sahibi geldi' diyebilir miyiz?” sorusu üzerine yakışıklı oyuncu “Arkadaşlar böyle şeyler demeyelim lütfen. 18 yıl olmuş, deşsenizde konuşmam çünkü daha önce de hiç bu tarz konuşmadım, önemli değil söylenenler” diyerek konuyu kendi açısından kapattı. Sosyal medya kullanıcıları Kıvanç'ın tavrını takdir ederken, Can Yaman'ın açıklamalarını eleştirdi, mekandan kaçmasıyla ilgili espriler yaptı.