23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 03:21:43
Musti'den kitap sürprizi
Şarkıcı Mustafa Sandal, önceki gün Bebek’te bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Sandal, “15 Nisan'da çok büyük bir sürpriz yapacağım. Kitabım çıkıyor. Bu kitapta özel hayatımla ilgili birçok şey bulacak okuyucu” diye konuştu. Kitabın içinde yer alan iki kadının ismiyle ilgili iddiaları da yanıtlayan Sandal, “Okuyacaksınız ve göreceksiniz. Bu kitapta kadınların ismi geçecek mi” diyerek kaçamak cevaplar verdi.
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