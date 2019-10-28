Musti artık gezecek

Son günlerde yanından ayırmadığı asistanıyla eğlenen şarkıcı, aralarında çıkan aşk iddialarını yalanlayarak asistanına seslendi. ‘’Gel Gülşah gel. Yüzünü gizleme. Gülşah benim yeni asistanım. Konservatuvar okuyor ve çok başarılı’’ diyerek asistanını kameralara tanıttı. Son dönemde çapkınlık haberlerine açıklık getiren Sandal “ Bekar bir adamım. Evde mi oturacağım. Tabii ki gezeceğim. Farklı şeylere odaklanmam 14 sene evli kaldım ona odaklanmıştım” şeklinde konuşarak merak uyandırdı.