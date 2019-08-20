Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ilişkisi magazin gündemine oturdu. Şarkıcı Mustafa Sandal (49) ile kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini noktaladı. Haberi görenler Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup neden ayrıldı? Melis Sütşurup kimdir? sorularının yanıtını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ayrılığı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Melis Sütşurup ise ayrılık sonrası konuştu.

İddiaya göre; boşanırken ciddi miktarda nafaka ödeyen Mustafa Sandal, sevgilisi Melis Sütşurup’tan 100 bin TL borç aldı. Yakın bir arkadaşına mesaj gönderen Sandal, “Melis’le zaten yakında ayrılacağız, uzun sürmez. Melis’ten para aldım, onu halletmem lazım.” dedi. Bu mesajı gören Melis Sütşurup da ayrılık kararı aldı. Ünlü şarkıcının borcunu taksit taksit ödemeye devam ettiği öğrenildi.

Melis Sütşurup ise eski sevgilisinin sözlerine tepki gösterip çok konuşulan bu açıklamayı yaptı: Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Ama bunlar aldatma ihanet gibi konular değil. Detayına girmem bana yakışmaz.

MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?

Türkiye’nin Mustafa Sandal’ın sevgilisi olarak tanıdığı Melis Sütşurup, 1989 doğumlu ve butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu var.

Mustafa Sandal’ın 9 Haziran’da ABD’ye götürdüğü aşkı Melis Sütşurup, apar topar Türkiye’ye döndü.

Sosyetik güzel, ABD’de kavga ettiği Sandal’ın barışmak için İstanbul’a gelmek yerine arkadaşıyla Paris’e geçmesi üzerine 7 aylık aşkı bitirdi…

Bir süredir araları bozuk olan Mustafa Sandal'la sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup'un Aralık 2018'de başlayan aşkları son buldu. Sandal'ın geçen ay Cannes'da Sütşurup'u esmer bir güzelle aldattığı iddiası sosyetik güzeli küplere bindirmişti.

Fransa'dan döner dönmez aşkının gönlünü alan 49 yaşındaki popçu, 9 Haziran'da New York'ta verdiği konsere sosyetik güzeli de götürmüştü.

Ancak ikilinin ABD tatilinde ne olduysa Sütşurup, apar topar İstanbul'a döndü. Yakın çevresine Sandal'la ABD'de kavga ettiğini söyleyen Sütşurup, önceki gün yaptığı paylaşımına "Ne olursa olsun, yüzünüzden gülümseme eksik olmasın" notu düşüp Musti'ye gönderme yaptı.